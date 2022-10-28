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42 минуты назад

Немецкий биатлонист: у нас есть винтовки, не знаю, что будет, если встретятся русские и украинцы

Газета.Ru

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, комментируя отстранение российских спортсменов от участия на международной арене, высказался о безопасности во время соревнований. Его слова передает BR24.

«У нас есть винтовки, не знаю, что будет, если встретятся русские и украинцы»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они — классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» — сказал Кюн.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 5 июля стало известно, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022.

Биатлон,Йоханнес Кюн,
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