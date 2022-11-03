Ульяна Нигматуллина объявила о пропуске сезона

«В этом сезоне я отвлекусь на серьёзную миссию: рождение ребёнка. Всё должно произойти в начале февраля», — сказала Нигматуллина в подкасте «Два дела сразу».

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.