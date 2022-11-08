"Очень тяжело, когда на чашу весов ставишь ребеночка" - муж Резцовой

Ранее биатлонистка объявила о пропуске сезона-2022/23 из-за беременности. Первого ребенка она родила в феврале 2021 года.
«Теща – интересная женщина. Дань уважения отдаем, Анфиса Анатольевна (мать биатлонистки – Sports.ru) – крутая. Если мы повторим ее результаты, то будет шедевр, а если шагнем дальше? Как разговаривать
Изначально участвовать в Кубке мира после рождения дочери была моя позиция. Если она хочет в биатлоне побегать, сделать, что запланировано, то хорошо. Но если не будет, то ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается.
Очень тяжело, когда на чашу весов ставишь маленького ребеночка, а на другую – олимпийские медали», – сказал Анисимов.
Кристина Резцова пропустит следующий сезон из-за беременности