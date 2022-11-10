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28 минут назад

Первый этап Кубка мира по биатлону в норвежском Шушене отменили из-за нехватки снега

ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Федерация биатлона Норвегии сняла с себя обязательства по проведению первого этапа Кубка мира, который должен был пройти в Шушене. Об этом в четверг сообщила норвежская вещательная корпорация NRK (Эн-эр-ко) со ссылкой на релиз Международного союза биатлонистов (IBU).

Первый этап Кубка мира по биатлону отменили из-за нехватки снега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этап в Шушене был запланирован на 24-27 ноября. Причиной подобного решения стала нехватка снега.

Российские биатлонисты не будут участвовать в Кубке мира сезона-2022/23 из-за отстранения со стороны IBU от соревнований под эгидой организации. 29 марта исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

Биатлон,
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