Первый этап Кубка мира по биатлону отменили из-за нехватки снега

ТАСС, 10 ноября. Федерация биатлона Норвегии сняла с себя обязательства по проведению первого этапа Кубка мира, который должен был пройти в Шушене. Об этом в четверг сообщила норвежская вещательная корпорация NRK (Эн-эр-ко) со ссылкой на релиз Международного союза биатлонистов (IBU).