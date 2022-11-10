Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поддержал решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении россиян от международных соревнований. Его слова приводит Eurosport.de.

Чемпион мира назвал санкции в отношении россиян справедливыми.

«Нельзя пускать Россию. Спорт — это политика, и он используется для пропаганды», — заявил он, подчеркнув, что ему жаль отдельных биатлонистов.

16 сентября стало известно, что IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября в финском Контиолахти.