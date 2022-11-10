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1 час назад

Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян

Lenta.ru

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поддержал решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении россиян от международных соревнований. Его слова приводит Eurosport.de.

Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чемпион мира назвал санкции в отношении россиян справедливыми.

«Нельзя пускать Россию. Спорт — это политика, и он используется для пропаганды», — заявил он, подчеркнув, что ему жаль отдельных биатлонистов.

16 сентября стало известно, что IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября в финском Контиолахти.

Долль является двукратный бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете. На его счету также победа на чемпионате мира 2017 года в спринте.

Биатлон,Бенедикт Долль,
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