Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поддержал решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении россиян от международных соревнований. Его слова приводит Eurosport.de.
Чемпион мира назвал санкции в отношении россиян справедливыми.
«Нельзя пускать Россию. Спорт — это политика, и он используется для пропаганды», — заявил он, подчеркнув, что ему жаль отдельных биатлонистов.
16 сентября стало известно, что IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября в финском Контиолахти.
Долль является двукратный бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете. На его счету также победа на чемпионате мира 2017 года в спринте.