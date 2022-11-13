Бенедикт Долль: российских спортсменов отстранили по политическим мотивам

Даже на западе уже говорят, что российских спортсменов отстранили из-за политики. Так почему мы по-прежнему ждём оттуда милости?

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На днях почти незамеченной проскочила новость с высказыванием чемпиона мира и двукратного призёра Олимпиад биатлониста Бенедикта Долля об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Немец поддержал антироссийскую позицию, но при этом выделился из общего потока аналогичных голосов тем, что неожиданно сказал горькую правду.

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«Спорт – это просто политика, и он используется для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная ассоциация должна в таких случаях вмешиваться. Хотя, конечно, за отдельных спортсменов обидно», – высказался Долль.

Бенедикт прямо сказал то, что многие, причём не только за рубежом, но и в России, говорить по-прежнему боятся. Наших спортсменов не пускают на мировые турниры не потому, что это небезопасно для них, как юлит глава МОК Томас Бах. И даже не потому, что русские – злые варвары, которые могут учинить на соревнованиях какой-то страшный беспредел. Всё дело лишь в политике. Спорт – это просто инструмент воздействия на умы как в России, так и за её пределами. И западный мир этим инструментом активно пользуется.

Что там думают за рубежом – не так важно. Главное – нам самим внутри страны понимать, что происходит на самом деле. И тут, как ни парадоксально, надо прислушаться именно к словам немецкого биатлониста, который говорил это для своей прессы, а не для того, чтобы пугать или утешать нас.

Современный международный спорт – это чистая политика. И с 2015 года, когда на Россию пошёл наезд за Олимпиаду в Сочи, это стало совершенно очевидно. Наших спортсменов перестали пускать на Игры под своим флагом и гимном задолго до начала специальной военной операции. События февраля лишь стали поводом раскрутить этот метод воздействия на полную мощность.

Безусловно, в России есть проблемы с допингом. Но где их нет? Посмотрите на Кению. Посмотрите на то, что творится в американской лёгкой атлетике. Но эта Кения при всём к ней уважении никому с точки зрения политики не нужна, а США стоит у руля этой системы – не будут же они наказывать сами себя.

Последние годы мы всегда тешили себя надеждами. Вот вычистим мы систему – и вернут нам флаг и гимн России на Олимпиадах. Вот выполним все пункты дорожной карты – и вернутся наши легкоатлеты на мировые старты. А нас на этом крючке и держали. Вроде и не отрезали совсем, но обратно не пускали. И всевозможные взносы, естественно, забирали с нас в полном размере.

За последние девять месяцев ситуация не изменилась никак. Мы в России по-прежнему молимся и ждём – когда же нас вернут на международные старты? Платим всем деньги, боимся принимать какие-то решительные действия. Как же мы можем пойти им наперекор? А вдруг нас уже завтра захотят вернуть? А мы им отчисления не заплатили. Или – хуже того – задумались о том, чтобы крымские футбольные клубы в российскую систему интегрировать.

Это совершенно порочная логика. Международный спорт, центр которого находится на западе, уже нарушил все правила и олимпийские хартии в сугубо политических целях. И будет нарушать их дальше, если это будет выгодно. Весной было предположение, что специальная военная операция продлится несколько недель и к лету-осени всё уже уляжется, спортсмены будут выходить на старт, как и прежде. Однако события на Украине развиваются уже девять месяцев, и скорое их окончание не просматривается. Очевидно, что, пока они продолжаются, речи о восстановлении России в спорте быть не может.

Сидеть и ждать милости совершенно бессмысленно. Не будет для нас в ближайшие годы ни еврокубков по футболу, ни чемпионатов мира по хоккею, ни Кубков мира по биатлону, ни много-много чего ещё. Просто потому, что политически нецелесообразно Россию в них сейчас возвращать.

Что делать в такой ситуации? Поддерживать и развивать спорт внутри страны и искать альтернативные возможности для соревнований вовне.

Замкнуться, конечно, можно, но зритель быстро потеряет к российским стартам интерес. Ведь в крови у нас всегда сражение «наших» против «не наших». И эти сражения нам теперь придётся создавать самим. Может быть, это будут какие-то матчевые встречи, локальные турниры с дружественными нам странами. Да, это всё не так круто и интересно, как было раньше. Но как раньше уже не будет. Будет как-то по-другому. А как – это уже предстоит строить нам самим.

В конечном счёте не стоит забывать, что там, где мы сильны, там, где участие наших спортсменов коммерчески оправданно, нас никто и не думает отстранять. Та же НХЛ, тот же теннис или смешанные единоборства. Речи о полной блокаде России нет и в помине – договариваться всегда можно.