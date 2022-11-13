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53 минуты назад

Биатлонист Йоханнес Бе не верит, что Зайцева могла высказаться об участии в мобилизации

Газета.Ru

Пятикратный олимпийский чемпион и двенадцатикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бе заявил, что не может поверить в то, что россиянка Ольга Зайцева сообщила о готовности пойти служить в армию после объявления частичной мобилизации, так как умеет стрелять.

Биатлонист Йоханнес Бе не поверил в высказывание Зайцевой о мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока я не услышу это от нее самой, не особо смогу в это поверить, пока не доказано обратное. Это какая-то совсем безнадежная цитата», — передает слова спортсмена норвежское издание Nettavisen.

Ранее брат Йоханнеса Тарьей Бе, комментируя слова Зайцевой, сообщил, что не стоит ждать логичного поведения от человека, который принимал допинг.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

После этого Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать россиян и белорусов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Биатлон,Йоханнес Бе,Ольга Зайцева,
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