Биатлонист Йоханнес Бе не поверил в высказывание Зайцевой о мобилизации

Пятикратный олимпийский чемпион и двенадцатикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бе заявил, что не может поверить в то, что россиянка Ольга Зайцева сообщила о готовности пойти служить в армию после объявления частичной мобилизации, так как умеет стрелять.

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«Пока я не услышу это от нее самой, не особо смогу в это поверить, пока не доказано обратное. Это какая-то совсем безнадежная цитата», — передает слова спортсмена норвежское издание Nettavisen.

Ранее брат Йоханнеса Тарьей Бе, комментируя слова Зайцевой, сообщил, что не стоит ждать логичного поведения от человека, который принимал допинг.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.