У спортсменки сборной РФ по биатлону нашли серьезное отклонение в здоровье

«У Светы есть серьезные отклонения по здоровью. Врачи это понимают и делают все, чтобы восстановить спортсменку. А мы как тренеры сделали все, чтобы не давить на нее, не заставлять. Я не стал говорить ей о том, что она должна, обязана тренироваться. Все же было видно по биохимии. Мы с Виталием Викторовичем вызвали Свету, спокойно с ней поговорили, она поблагодарила нас за то, что не стали ее давить нагрузками», — передает слова Истомина «Чемпионат».