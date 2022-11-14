У спортсменки сборной РФ по биатлону нашли серьезное отклонение в здоровье

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о проблемах со здоровьем у Светланы Мироновой.
«У Светы есть серьезные отклонения по здоровью. Врачи это понимают и делают все, чтобы восстановить спортсменку. А мы как тренеры сделали все, чтобы не давить на нее, не заставлять. Я не стал говорить ей о том, что она должна, обязана тренироваться. Все же было видно по биохимии. Мы с Виталием Викторовичем вызвали Свету, спокойно с ней поговорили, она поблагодарила нас за то, что не стали ее давить нагрузками», — передает слова Истомина «Чемпионат».
На Олимпийских играх в Пекине Миронова стала обладательницей серебряной медали в женской эстафете. Также на ее счету личная бронза этапов Кубка мира, а также два золота в составе эстафеты.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.
После этого Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.
В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.