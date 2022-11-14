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28 минут назад

Тренер Истомин рассказал, что биатлонистка сборной России Миронова имеет серьезные отклонения по здоровью

Газета.Ru

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о проблемах со здоровьем у Светланы Мироновой.

У спортсменки сборной РФ по биатлону нашли серьезное отклонение в здоровье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У Светы есть серьезные отклонения по здоровью. Врачи это понимают и делают все, чтобы восстановить спортсменку. А мы как тренеры сделали все, чтобы не давить на нее, не заставлять. Я не стал говорить ей о том, что она должна, обязана тренироваться. Все же было видно по биохимии. Мы с Виталием Викторовичем вызвали Свету, спокойно с ней поговорили, она поблагодарила нас за то, что не стали ее давить нагрузками», — передает слова Истомина «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Пекине Миронова стала обладательницей серебряной медали в женской эстафете. Также на ее счету личная бронза этапов Кубка мира, а также два золота в составе эстафеты.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

После этого Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Биатлон,Светлана Миронова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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