Олимпийский чемпион Тихонов призвал западных политиков оставить спорт в покое

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопустимости политизации спорта, а также о допуске спортсменов всех стран к Играм.
"Я призываю западных политиков оставить спорт в покое. Почему Бах постоянно меняет позицию? Американцы на протяжении нескольких десятилетий являются основными спонсорами МОК. В будущем нужно изменить ситуацию, и тогда у нас будет возможность свою музыку заказывать", - заключил собеседник ТАСС.
На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие.
Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита. Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не может забить гол уже на протяжении четырех матчей. Россиянин является одним из худших игроков лиги по коэффициенту полезности. В сумме у Овечкина на данный момент "-15", и хуже него статистика лишь у одного игрока НХЛ — форварда "Сент-Луиса" Джордана Кайру ("-17").