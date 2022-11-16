Олимпийский чемпион Тихонов призвал западных политиков оставить спорт в покое

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопустимости политизации спорта, а также о допуске спортсменов всех стран к Играм.

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"Я призываю западных политиков оставить спорт в покое. Почему Бах постоянно меняет позицию? Американцы на протяжении нескольких десятилетий являются основными спонсорами МОК. В будущем нужно изменить ситуацию, и тогда у нас будет возможность свою музыку заказывать", - заключил собеседник ТАСС.

На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие.

Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита. Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.