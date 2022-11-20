Чемпион ОИ Тихонов обвинил Губерниева в словоблудии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Журналисту не понравилось, как был организован первый этап Кубка России по лыжным гонкам, назвав это позором.
"Губерниев как всегда несет какую-то чушь. Не помню, когда он вообще был прав — ему лишь бы покритиковать и обмарать кого-то. Этому словоблуду просто не дают заработать лишних денег, поэтому он так недоволен отсутствием трансляции. Наверное, Вяльбе немножко больше понимает в лыжных гонках, чем Губерниев. Ей виднее, как и где нужно проводить соревнования", - передает слова Тихонова "Рейтинг букмекеров".
Также он заявил, что в данной ситуации полностью поддерживает Елену Вяльбе. Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не может противостоять давлению по поводу допуска российских спортсменов к стартам.