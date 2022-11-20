Чемпион ОИ Тихонов обвинил Губерниева в словоблудии

"Губерниев как всегда несет какую-то чушь. Не помню, когда он вообще был прав — ему лишь бы покритиковать и обмарать кого-то. Этому словоблуду просто не дают заработать лишних денег, поэтому он так недоволен отсутствием трансляции. Наверное, Вяльбе немножко больше понимает в лыжных гонках, чем Губерниев. Ей виднее, как и где нужно проводить соревнования", - передает слова Тихонова "Рейтинг букмекеров".