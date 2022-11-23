Российский биатлон готов к старту уникального сезона. Всё, что надо знать о Кубке страны

Много снега – есть. Звёздное соперничество – в наличии. Солидные призовые – на месте. Нас ждёт крутой биатлон.
В этом году все сильнейшие биатлонисты России и Беларуси пропустят международные турниры из-за отстранения. Но без дела сидеть не будут: выступят сразу на трёх наших турнирах – Кубке России, чемпионате России, а также Кубке Содружества, который проводится на две страны.
Основополагающим турниром зимнего сезона будет Кубок России. Раньше это было соревнование молодёжи и резервистов, а теперь – арена для зрелищных битв биатлонистов мирового уровня. Мы в одном тексте собрали для вас всё главное, что надо знать о Кубке России сезона-2022/2023.
Расписание Кубка России по биатлону – 2022/2023
Кубок России по биатлону начнётся 24 ноября, а завершится 19 февраля 2023 года. Всего в рамках продолжающегося всю зиму турнира пройдёт шесть этапов: в Ханты-Мансийске, Увате, Тюмени, Уфе, Рыбинске и Чайковском.
Календарь Кубка России по биатлону – 2022/2023: 1-й этап. Ханты-Мансийск. 24-27 ноября 2-й этап. Уват. 1-4 декабря 3-й этап. Тюмень. 8-11 декабря 4-й этап. Уфа. 15-18 декабря 5-й этап. Рыбинск. 12-16 января 6-й этап. Чайковский. 16-19 февраля.
Правда, есть вероятность, что в Ханты-Мансийске пройдут не все гонки первого этапа. И дело не в том, что там, как в Европе, мало снега. Снега-то там навалом, но очень-очень холодно. Из-за морозов программу этапа могут сократить.
Также стоит отметить, что чемпионат России по биатлону – 2023 будет разделён на три этапа, которые пройдут в Ижевске, Ханты-Мансийске и Увате с февраля по апрель. А этапы Кубка Содружества проходят с августа 2022-го по март 2023-го года в Сочи, Раубичах (Беларусь), Рязани и Тюмени. Так что загруженность российских и белорусских биатлонистов в сезоне не ниже, чем прежде.
В этом сезоне общая сумма призовых на российских соревнованиях составит около 60 млн рублей. Из них 30 млн получат региональные федерации. Ещё 9 млн рублей – призовой фонд первенства России и всероссийских соревнований среди юниоров. А 20 млн рублей будут распределены среди победителей и призёров чемпионата и Кубка России. Призовые на Кубке России предусмотрены для участников, занявших места с первого по шестое в личных гонках и сингл-микстах, а также с первого по третье – в эстафетах.
За золото в личной гонке спортсмен получит 70 тысяч рублей, за серебро – 60 тысяч, за бронзу – 50 тысяч, далее – 40, 30 и 20 тысяч соответственно.
Призёрам эстафетных гонок выплатят 140, 120 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места. Но делить их придётся на всю команду.
Предполагается, что на всероссийских соревнованиях в этом сезоне выступят все звёзды нашего биатлона, в том числе призёры Олимпийских игр — Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Максим Цветков и Ирина Казакевич. А также победители и призёры этапов Кубка мира — Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Александр Поварницын. Также стало известно, что продолжит спортивную карьеру чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт.
Правда, звёзды вряд ли побегут все гонки. Потери уже есть: на первом этапе в Ханты-Мансийске из-за проблем со здоровьем не выступят Логинов, Цветков, Серохвостов и Каплина. Также старт сезона пропускает Светлана Миронова, которая так и не смогла восстановиться после тяжёлого сезона.
Увы, болельщики не увидят на дистанции и призёров Олимпиады Кристину Резцову и Ульяну Нигматуллину. Но причина уважительная – беременность.
Белорусские спортсмены не смогут претендовать на призовые, которые положены призёрам гонок Кубка России, однако планируется, что ради соревновательной практики они выступят на российских стартах.
Так, сборная Беларуси в мощном составе примет участие в первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. В составе мужской команды выступят Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Елетнов, Максим Воробей, Иван Тулатин, Степан Данилов, Александр Кошин и Павел Белько.
Состав женской команды: Динара Алимбекова, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Аделина Сабитова, а также Ирина и Елена Кручинкины.
Этапы Кубка России по биатлону, чемпионат России и этапы Кубка Содружества будут показаны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». А международные турниры по биатлону в этом сезоне общедоступные телеканалы не покажут.