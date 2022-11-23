Российский биатлон готов к старту уникального сезона. Всё, что надо знать о Кубке страны

Много снега – есть. Звёздное соперничество – в наличии. Солидные призовые – на месте. Нас ждёт крутой биатлон.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В этом году все сильнейшие биатлонисты России и Беларуси пропустят международные турниры из-за отстранения. Но без дела сидеть не будут: выступят сразу на трёх наших турнирах – Кубке России, чемпионате России, а также Кубке Содружества, который проводится на две страны.

Видео дня

Основополагающим турниром зимнего сезона будет Кубок России. Раньше это было соревнование молодёжи и резервистов, а теперь – арена для зрелищных битв биатлонистов мирового уровня. Мы в одном тексте собрали для вас всё главное, что надо знать о Кубке России сезона-2022/2023.

Расписание Кубка России по биатлону – 2022/2023

1-й этап. Ханты-Мансийск. 24-27 ноября

2-й этап. Уват. 1-4 декабря

3-й этап. Тюмень. 8-11 декабря

4-й этап. Уфа. 15-18 декабря

5-й этап. Рыбинск. 12-16 января

6-й этап. Чайковский. 16-19 февра

Кубок России по биатлону начнётся 24 ноября, а завершится 19 февраля 2023 года. Всего в рамках продолжающегося всю зиму турнира пройдёт шесть этапов: в Ханты-Мансийске, Увате, Тюмени, Уфе, Рыбинске и Чайковском.

Календарь Кубка России по биатлону – 2022/2023: 1-й этап. Ханты-Мансийск. 24-27 ноября 2-й этап. Уват. 1-4 декабря 3-й этап. Тюмень. 8-11 декабря 4-й этап. Уфа. 15-18 декабря 5-й этап. Рыбинск. 12-16 января 6-й этап. Чайковский. 16-19 февраля.

Правда, есть вероятность, что в Ханты-Мансийске пройдут не все гонки первого этапа. И дело не в том, что там, как в Европе, мало снега. Снега-то там навалом, но очень-очень холодно. Из-за морозов программу этапа могут сократить.

Также стоит отметить, что чемпионат России по биатлону – 2023 будет разделён на три этапа, которые пройдут в Ижевске, Ханты-Мансийске и Увате с февраля по апрель. А этапы Кубка Содружества проходят с августа 2022-го по март 2023-го года в Сочи, Раубичах (Беларусь), Рязани и Тюмени. Так что загруженность российских и белорусских биатлонистов в сезоне не ниже, чем прежде.

Будут ли призовые на этапах Кубка России?

В этом сезоне общая сумма призовых на российских соревнованиях составит около 60 млн рублей. Из них 30 млн получат региональные федерации. Ещё 9 млн рублей – призовой фонд первенства России и всероссийских соревнований среди юниоров. А 20 млн рублей будут распределены среди победителей и призёров чемпионата и Кубка России. Призовые на Кубке России предусмотрены для участников, занявших места с первого по шестое в личных гонках и сингл-микстах, а также с первого по третье – в эстафетах.

РИА Новости

За золото в личной гонке спортсмен получит 70 тысяч рублей, за серебро – 60 тысяч, за бронзу – 50 тысяч, далее – 40, 30 и 20 тысяч соответственно.

Призёрам эстафетных гонок выплатят 140, 120 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места. Но делить их придётся на всю команду.

Кто из лидеров сборной выступит на Кубке России?

Правда, звёзды вряд ли побегут все гонки. Потери уже есть: на первом этапе в Ханты-Мансийске из-за проблем со здоровьем не выступят Логинов, Цветков, Серохвостов и Каплина. Также старт сезона пропускает Светлана Миронова, которая так и не смогла восстановиться после тяжёлого сезона.

Увы, болельщики не увидят на дистанции и призёров Олимпиады Кристину Резцову и Ульяну Нигматуллину. Но причина уважительная – беременность.

Выступят ли на Кубке России сильнейшие белорусы?

Белорусские спортсмены не смогут претендовать на призовые, которые положены призёрам гонок Кубка России, однако планируется, что ради соревновательной практики они выступят на российских стартах.

Так, сборная Беларуси в мощном составе примет участие в первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. В составе мужской команды выступят Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Елетнов, Максим Воробей, Иван Тулатин, Степан Данилов, Александр Кошин и Павел Белько.

Состав женской команды: Динара Алимбекова, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Аделина Сабитова, а также Ирина и Елена Кручинкины.

Где смотреть трансляции Кубка России по биатлону?