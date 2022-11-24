Чемпионка мира и Европы российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями от отстранения спортсменов сборной России от международных соревнований.
«Я провела почти 15 лет в биатлонной семье. Как я считала, у меня было много друзей, я никому ничего плохого не делала, а сейчас в какой-то момент это все оборвалось… И все. Никакой связи. Ощущение, что нас взяли, вырвали из контекста и просто выкинули без объяснения причин», — приводит слова Юрловой-Перхт «Чемпионат.com».
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.
После этого Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать россиян и белорусов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре IBU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.
Ранее бывший игрок ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о причинах проигрыша сборной Германии японцам на чемпионате мира по футболу в Катаре и назвал главную ошибку тренера немецкой команды Ханса-Дитера Флика.
Встреча, прошедшая 23 ноября, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Японии.