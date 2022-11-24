«Я провела почти 15 лет в биатлонной семье. Как я считала, у меня было много друзей, я никому ничего плохого не делала, а сейчас в какой-то момент это все оборвалось… И все. Никакой связи. Ощущение, что нас взяли, вырвали из контекста и просто выкинули без объяснения причин», — приводит слова Юрловой-Перхт «Чемпионат.com».