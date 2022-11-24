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8 часов назад

«Не чувствовала пальцев, вот и закрыла мишени». Сенсация от юной российской биатлонистки

Чемпионат.com

Анастасия Гореева выиграла спринт на Кубке России в лютый мороз, опередив всех фавориток.

«Не чувствовала пальцев, вот и закрыла мишени»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кубок России по биатлону стартовал великолепными гонками. После шикарной зарубы у мужчин не менее классную гонку провели и девушки. Сенсационную победу одержала 23-летняя Анастасия Гореева, которая закрыла все мишени и продемонстрировала очень высокую скорость по дистанции.

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Вряд ли хоть один болельщик ставил на её победу, но тем и хорош биатлон, так ведь?

Две недели назад Гореева и вся группа тренеров Артёма Истомина и Виталия Норицына приехали на межсборье в Ханты-Мансийск после серьёзной работы на Семинском перевале. Настя тогда выглядела уставшей, на силовых тренировках с трудом подтягивалась. В то же время Елизавета Каплина на равных билась с лыжницами сборной России на контрольной тренировке, а Наталья Гербулова с улыбкой делала всё на тренировках.

Через пару недель Гореева вышла на старт просто другим человеком. Настоящая ракета, да ещё и бьющая в цель без промаха. Анастасия сразу захватила лидерство и провела просто шикарную гонку. А как ещё назвать то, что она продемонстрировала? Отличный ход и точнейшая стрельба в лютый 20-градусный мороз говорят сами за себя.

«Не чувствовала пальцев, старалась работать аккуратно, вот и закрыла все мишени, что для меня редкость, — призналась после финиша чемпионка. — Было терпимо, но конечности замерзают. Хотя готовилась к худшему, а всё прошло неплохо».

Гореева в итоге на 18,9 с опередила Гербулову на финише. Один промах помешал Наталье претендовать на победу. Результат Гербуловой не удивляет, она и на летних этапах Кубка России была в отличной форме. А четвёртой стала Каплина, которая с точной стрельбой уступила победительнице 29,5 с.

Ещё раз – все эти спортсменки представляют группу Артёма Истомина, который только с нынешнего сезона начал работать самостоятельно. Почитайте его интервью «Чемпионату», которое он дал перед стартом первого этапа Кубка России.

Стоит отметить третье место Виктории Сливко – тюменская спортсменка тренируется самостоятельно в сборной своего региона по планам Андрея Падина. Даже с одним промахом она опередила Каплину, а с точной стрельбой могла побороться и за победу.

Главная звезда сборной Беларуси Динара Алимбекова с двумя промахами стала только шестой, вклинившись между Тамарой Дербушевой и Ириной Казакевич, биатлонистками из группы Михаила Шашилова. Опытнейшая Лариса Куклина, которая в подготовительный период неожиданно перешла из группы Истомина в группу Юрия Каминского, с одним промахом финишировала девятой.

В пятницу, 25 ноября, на Кубке России выходной, а в субботу соревнования продолжатся гонками преследования.

Биатлон,Артем Истомин,Михаил Шашилов,Ирина Казакевич,Наталья Гербулова,Андрей Падин,Анастасия Гореева,Виталий Норицын,Лариса Куклина,Елизавета Каплина,Динара Алимбекова,Юрий Каминский,Виктория Сливко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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