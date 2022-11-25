«Если не показал результат, остаешься без зарплаты»

— Чтобы показывать результат на уровне мужских региональных команд, надо иметь обеспечение. За счет своего здоровья ты можешь держаться, и если бы была хорошая зарплата, то это можно было бы делать. Там такая ситуация, что если ты результат не показал, ты останешься без зарплаты. Это речь про удмуртский ЦСП, не говорю про федерацию биатлона. Последний год мне федерация биатлона много помогала, я очень благодарен и Ивану Черезову, и Сергею Перевощикову за то, как они меня в олимпийский год поддержали. Что касается ЦСП, то там все держится на энтузиазме отдельных работников. В этой части как раз не хватает финансирования, — сказал Поварницын «Матч ТВ».