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1 час назад

«Если не показал результат, остаешься без зарплаты». Поварницын — о ситуации в удмуртском биатлоне

Матч ТВ

Российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий на Кубке России команду Тюменской области, сказал «Матч ТВ», что центр спортивной подготовки в Удмуртии не оказывает необходимую помощь своим спортсменам.Поварницын покинул сборную Удмуртии перед началом сезона 2022/23.

«Если не показал результат, остаешься без зарплаты»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Чтобы показывать результат на уровне мужских региональных команд, надо иметь обеспечение. За счет своего здоровья ты можешь держаться, и если бы была хорошая зарплата, то это можно было бы делать. Там такая ситуация, что если ты результат не показал, ты останешься без зарплаты. Это речь про удмуртский ЦСП, не говорю про федерацию биатлона. Последний год мне федерация биатлона много помогала, я очень благодарен и Ивану Черезову, и Сергею Перевощикову за то, как они меня в олимпийский год поддержали. Что касается ЦСП, то там все держится на энтузиазме отдельных работников. В этой части как раз не хватает финансирования, — сказал Поварницын «Матч ТВ».

— В Тюмени сейчас все хорошо?

— Да, в Тюмени мне помогают, хорошо обеспечивают. Даже если брать те же патроны, то у меня были проблемы в холодное время. Сейчас подобрали патроны, и всё, я могу стрелять нормально.

Биатлон,Александр Поварницын,Иван Черезов,
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