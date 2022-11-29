Сегодня в Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону

Сегодня, 29 ноября, в финском Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Стартовым заездом сезона-2022/2023 будет индивидуальная гонка у мужчин на 20 км.

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Сезон продлится вплоть до 19 марта 2023 года, когда в норвежском Хольменколлене состоятся масс-старты у мужчин и женщин.

Важным нововведением является правило начисления очков. Начиная с нынешнего сезона, за 1-6-е места будут начислять от 90 до 40 очков, а вычет двух худших результатов по итогам сезона отменяется. Помимо этого, в общий зачёт Кубка мира теперь не будут включаться гонки чемпионата мира.

Чемпионат мира по биатлону в 2023 году пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля 2023 года.

Отметим, что действующими победителями Кубка мира у мужчин является француз Кентен Фийон Майе, а у женщин — норвежка Марте Олсбю Рёйселанд.