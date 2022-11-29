Швед Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Швед Мартин Понсилуома стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия).
Понсилуома, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, показал время 49 минут 36,5 секунды. Вторым стал швейцарец Никлас Хартвег (0 промахов, +37,2 секунды), замкнул тройку лучших немец Давид Цобель (0 промахов, +59,3).
В среду в Контиолахти состоится женская индивидуальная гонка.Российские биатлонисты отстранены от участия в Кубке мира решением Международного союза биатлонистов (IBU) из за ситуации на Украине.