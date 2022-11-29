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1 час назад

Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира по биатлону

Матч ТВ

Швед Мартин Понсилуома стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

Швед Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Понсилуома, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, показал время 49 минут 36,5 секунды. Вторым стал швейцарец Никлас Хартвег (0 промахов, +37,2 секунды), замкнул тройку лучших немец Давид Цобель (0 промахов, +59,3).

В среду в Контиолахти состоится женская индивидуальная гонка.Российские биатлонисты отстранены от участия в Кубке мира решением Международного союза биатлонистов (IBU) из за ситуации на Украине.

Биатлон,Давид Цобель,
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