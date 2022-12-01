Биатлонист Серохвостов рассказал о работе с психологом

Российский биатлонист Даниил Серохвостов заявил «Матч ТВ», что работа с психологом помогла ему перестать переживать из за ситуации в мире и отстранения от международных соревнований.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой из за ситуации в Украине.
— Сильно ли ты парился насчет болезней летом? Насколько сильно они отвлекали тебя?
— Да, болезни отвлекали неплохо. После второй третьей болезни мне уже стало плохо психологически от того, что не тренируюсь и много пропускаю, а сезон близко. Когда ты ничего не делаешь неделю, потом восстанавливаешься, а потом опять ничего не делаешь, все это накапливается. Я работаю с психологом, она мне помогала в эти моменты. Также тренеры грамотно подстроили план, что позволило мне хорошо войти в сезон. Теперь осталось еще окончательно прийти в кондиции, — сказал Серохвостов.
— Психолог личный или командный?
— Личный.
— У биатлонистов это принято?
— Думаю, нет. Знаю только пару человек, которые работают с психологом. Все остальные справляются сами.
— Командный психолог был востребован в команде?
— Думаю, для сборной да. Такой человек был бы нужен. Если взять прошлый год, от кубка к кубку, такое ощущение, что напряг чувствовался ото всех. Если бы в команде был психолог, в команде переживали бы меньше.
— Как вы проработали с психологом отстранение от соревнований?
— Подробностей рассказывать я не буду, но этой проблемы уже нет. Я настроен бегать здесь. Я переживал не из за отстранения, а больше из за ситуации. Отстранение ушло на второй план. Тяжелый период был для меня, за все сильно переживал.