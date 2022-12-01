Биатлонист Серохвостов рассказал о работе с психологом

— Да, болезни отвлекали неплохо. После второй третьей болезни мне уже стало плохо психологически от того, что не тренируюсь и много пропускаю, а сезон близко. Когда ты ничего не делаешь неделю, потом восстанавливаешься, а потом опять ничего не делаешь, все это накапливается. Я работаю с психологом, она мне помогала в эти моменты. Также тренеры грамотно подстроили план, что позволило мне хорошо войти в сезон. Теперь осталось еще окончательно прийти в кондиции, — сказал Серохвостов.