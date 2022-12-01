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26 минут назад

Биатлонист Серохвостов рассказал, какие моменты прорабатывал с психологом в этом году

Матч ТВ

Российский биатлонист Даниил Серохвостов заявил «Матч ТВ», что работа с психологом помогла ему перестать переживать из за ситуации в мире и отстранения от международных соревнований.

Биатлонист Серохвостов рассказал о работе с психологом
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой из за ситуации в Украине.

— Сильно ли ты парился насчет болезней летом? Насколько сильно они отвлекали тебя?

— Да, болезни отвлекали неплохо. После второй третьей болезни мне уже стало плохо психологически от того, что не тренируюсь и много пропускаю, а сезон близко. Когда ты ничего не делаешь неделю, потом восстанавливаешься, а потом опять ничего не делаешь, все это накапливается. Я работаю с психологом, она мне помогала в эти моменты. Также тренеры грамотно подстроили план, что позволило мне хорошо войти в сезон. Теперь осталось еще окончательно прийти в кондиции, — сказал Серохвостов.

— Психолог личный или командный?

— Личный.

— У биатлонистов это принято?

— Думаю, нет. Знаю только пару человек, которые работают с психологом. Все остальные справляются сами.

— Командный психолог был востребован в команде?

— Думаю, для сборной да. Такой человек был бы нужен. Если взять прошлый год, от кубка к кубку, такое ощущение, что напряг чувствовался ото всех. Если бы в команде был психолог, в команде переживали бы меньше.

— Как вы проработали с психологом отстранение от соревнований?

— Подробностей рассказывать я не буду, но этой проблемы уже нет. Я настроен бегать здесь. Я переживал не из за отстранения, а больше из за ситуации. Отстранение ушло на второй план. Тяжелый период был для меня, за все сильно переживал.

Биатлон,Даниил Серохвостов,
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