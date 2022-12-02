В Катаре создали фан-зону для десятков тысяч рабочих-мигрантов

Фан-зона для трудовых мигрантов работает в Дохе в дни чемпионата мира по футболу. Внешне она мало чем отличается от других городских площадок для массового просмотра матчей чемпионата мира: там тоже большие телеэкраны, развлекательные зоны, красочное ночное освещение, есть даже уникальная локация - прилегающий к ней стадион для крикета, в центре которого организовано еще одно пространство для зрителей.

Фото: FIFA FIFA

Но остальные сравнения - не в ее пользу. Взять хотя бы ее расположение. Если главная фан-зона чемпионата мира находится в престижном районе Корниш, то эта - на отшибе, на метро - главном транспортном средстве чемпионата мира - туда не добраться, нужно ехать либо на автобусе, либо на такси.

Видео дня

В Дохе это место известно под названием Asian Town - это крупнейшая в Индустриальном районе города коммерческая застройка, где в небольших квартирах и общежитиях живут десятки тысяч мигрантов преимущественно из Индии, Непала и Филиппин. Город внутри города, 99% жителей которого - мужчины, женщин туда могут даже не пустить.

Попасть в фан-зону в Корнише подавляющее большинство жителей Asian Town не может, для этого нужна карта Hayya, которую выдают официальным лицам турнира и владельцам билетов на матчи. Поход на игру для местных жителей - удовольствие не из дешевых, лишь немногим посчастливилось выиграть в лотерею и приобрести билет за 40 катарских риалов (660 рублей).

Бесплатно не значит хорошо

Остальным за ощущением футбольного праздника остается либо ехать в центр города и присоединяться к стихийным гуляниям болельщиков на улицах, либо идти в специально подготовленную для них фан-зону. Десятки тысяч мигрантов ежедневно делают выбор в пользу второго варианта. "Сюда приходит до 50 тыс. человек, всем очень нравится", - рассказал ТАСС сотрудник фан-зоны.

В квартале живет около 300 тыс. человек, и все - мигранты. В Доху они приезжают на заработки, отправляя в родные страны значительную часть дохода. Из разговоров с посетителями фан-зоны становится понятно, что для многих просмотр матчей чемпионата мира сейчас является главным развлечением: после рабочего дня они приходят в фан-зону и болеют за полюбившиеся команды.

"Спасибо за ваш вклад в проведение лучшего чемпионата мира по футболу в истории", - такая надпись на трех языках - английском, хинди и арабском - встречает гостей фан-зоны. Вход туда для них бесплатный, в отличие от фан-зон в парке "900" или "Hayya", где за билет просят до 100 риалов (1

Но назвать это плюсом фан-зоны сложно - вход бесплатный, потому что лишних денег у местных на развлечения нет. Даже если бы там решили продавать пиво, оно вряд ли пользовалось популярностью - отдавать 50 риалов (850 рублей) за стакан напитка для местных непозволительная роскошь. "Это слишком дорого", - рассказал один из проживающих в "Азиатском городке" мигрантов.