Более 40 биатлонистов отказались от стартов на этапе Кубка России

Сегодня в Увате (Тюменская область) прошел второй этап Кубка России по биатлону.

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В 10.00 на старт вышли девушки. Им предстояло преодолеть спринтерскую дистанцию 7,5 км. Однако, из 62 заявленных спортсменок на старт вышла только 41. Среди пропускающих гонку – лидеры Кубка России Анастасия Гореева и Наталья Гербулова, а также олимпийская чемпионка из Белоруссии Динара Алимбекова. Об этом сообщил Sports. В итоге победу одержала Ирина Казакевич. Виктория Сливко стала второй, Тамара Дербушева - третьей.

Похожая картина наблюдалась и в гонке у мужской половины населения. В мужской гонке снялись 20 спортсменов из 91. Спринт пропустили чемпион мира Александр Логинов и призеры Пекина-2022 Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Победу в спринтерской гонке на 10 км одержал Даниил Серохвостов. Он опередил Ивана Колотова и Василия Томшина, ставших вторым и третьим соответственно.

Стоит отметить, что несколько гонок ранее были отменены из-за сильных морозов.

Напомним, что в сентябре Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.