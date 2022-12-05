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36 минут назад

Резцова: в России футбол и биатлон на уровне дворовых соревнований

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Бывшая биатлонистка раскритиковала уровень российского спорта.

Резцова: в России футбол и биатлон на уровне дворовых соревнований
Фото: BetassistBetassist

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова считает, что российские футбол и биатлон сейчас на очень низком уровне.

«В данный момент проходит этап Кубка России по биатлону, но даже нам скучно за ним следить — видеть только своих спортсменов. Совсем иной уровень. Хочется видеть нас на чем

Иностранцы довольны тем, что на чемпионате мира нет россиян, им нравится так выступать. Чемпионат России сейчас является пустым турниром. Ну соревнуются они между собой. Что это такое? Это уровень дворовых соревнований. То же самое можно сказать о футболе», — цитирует Резцову Legalbet.

2 марта исполнительный комитет IBU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

Биатлон,
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