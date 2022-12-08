Томшин и Шевченко пропускают спринт на этапе Кубка России

— У Наташи Шевченко ещё слабость, хотя температуры нет. Мы решили поберечь ее. Может, на масс старт выйдет. (Кирилл) Бажин не вышел по болезни, у него температура сегодня, — сообщил «Матч ТВ» тренер сборной России Михаил Шашилов.

— Вася Томшин не стартует, немножко нездоровится. (Михаил) Бурундуков и Бажин не бегут тоже, — сказал «Матч ТВ» тренер сборной России Сергей Башкиров.