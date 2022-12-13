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1 час назад

«Я в этом году выступаю немного ниже своих возможностей» — Тарьей Бе

Матч ТВиещё 2

Норвежский биатлонист Тарьей Бе ответил критикам после того, как вошел в состав национальной команды на этап Кубка мира в Анси.

Тарьей Бе: «Я в этом году выступаю ниже своих возможностей»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Спортсмен идет 22 м в общем зачете Кубка мира.

— Что ты скажешь критикам, которые говорят, что ты должен покинуть сборную Норвегии?

— Скажу, что они понятия не имеют о том, что говорят. У нас много хороших спортсменов. Но я и Ветле Сьястад Кристиансен в этом году выступаем немного ниже своих возможностей, особенно на огневом рубеже. Но дома, в Норвегии, все имеют представление, какой у нас высокий уровень. Нам надо подходить к этому с холодной головой, как и людям, которые поддерживают нас. Мы стараемся, — сказал Бё NRK.

— Ему (Бё) следует внести небольшие корректировки в его работу, которые ему необходимы сейчас. А легче всего следить за ним, когда он в сборной, а не дома, — заявил менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан.

Бё 34 года. Он — трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призер Игр, одиннадцатикратный чемпион мира, самый молодой обладатель Кубка мира по биатлону (сезон 2010/11, 22 года).

Биатлон,
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