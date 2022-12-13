Тарьей Бе: «Я в этом году выступаю ниже своих возможностей»

— Скажу, что они понятия не имеют о том, что говорят. У нас много хороших спортсменов. Но я и Ветле Сьястад Кристиансен в этом году выступаем немного ниже своих возможностей, особенно на огневом рубеже. Но дома, в Норвегии, все имеют представление, какой у нас высокий уровень. Нам надо подходить к этому с холодной головой, как и людям, которые поддерживают нас. Мы стараемся, — сказал Бё NRK.