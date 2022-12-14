Сборная США установила новый мировой рекорд в эстафете на ЧМ на короткой воде

Сборная США с новым мировым рекордом завершила соревнования в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в эти дни в Мельбурне (Австралия). Американская команда в лице Райана Мёрфи, Ника Финка, Кейта Дугласа и Торри Хаски показали результат 01.35,15. Предыдущий рекорд (1.36,18) был установлен нидерландскими пловцами в 2021 году в Казани. Второе место в заплыве заняли итальянцы (+0,86 с), третьими стали представители Канады (+1,78 с).