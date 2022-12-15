Анастасия Гореева победила в индивидуальной гонки на этапе Кубка России

В Уфе сегодня, 15 декабря, начался четвёртый этап Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. У женщин состоялась индивидуальная гонка.

Фото: Betassist Betassist

Победу одержала Анастасия Гореева. 23-летняя представительница Московской области преодолела 715-километровую дистанцию за 44 минуты 36,6 секунды, допустив на четырёх огневых рубежах два промаха.

Второй к финишу пришла Анастасия Шевченко, также допустившая два промаха и уступившая Гореевой 58,1 секунды. Бронзовая медаль достанется Виктории Сливко, с двумя выстрелами «в молоко» проигравшей победительнице 1 минуту 19,2 секунды.

Биатлон. Кубок России. 4-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км.

Анастасия Гореева – 44.36,6 (2 промаха); Анастасия Шевченко +58,1 (2); Виктория Сливко +1.19,2 (2).