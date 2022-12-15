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1 час назад

Анастасия Гореева стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Уфе

Betassist

В Уфе сегодня, 15 декабря, начался четвёртый этап Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. У женщин состоялась индивидуальная гонка.

Анастасия Гореева победила в индивидуальной гонки на этапе Кубка России
Фото: BetassistBetassist

Победу одержала Анастасия Гореева. 23-летняя представительница Московской области преодолела 715-километровую дистанцию за 44 минуты 36,6 секунды, допустив на четырёх огневых рубежах два промаха.

Второй к финишу пришла Анастасия Шевченко, также допустившая два промаха и уступившая Гореевой 58,1 секунды. Бронзовая медаль достанется Виктории Сливко, с двумя выстрелами «в молоко» проигравшей победительнице 1 минуту 19,2 секунды.

Биатлон. Кубок России. 4-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км.

Анастасия Гореева – 44.36,6 (2 промаха); Анастасия Шевченко +58,1 (2); Виктория Сливко +1.19,2 (2).

Отметим, что несколькими часами ранее состоялась мужская индивидуалка. Победу одержал Александр Поварницын, вторым стал Эдуард Латыпов, а третьим — Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон,Ильназ Мухамедзянов,Анастасия Гореева,Анастасия Шевченко,Александр Поварницын,Виктория Сливко,Эдуард Латыпов,
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