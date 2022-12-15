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1 час назад

Суд оставил экс-главу СБР Александра Кравцова в СИЗО

Sports.ru

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов останется в СИЗО по решению Московского городского суда.

Суд оставил экс-главу СБР Александра Кравцова в СИЗО
Фото: Sports.ruSports.ru

Суд рассматривал апелляцию в отношении меры пресечения Кравцову. Со стороны поручителей и ходатаев выступили четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, тренер Алексей Шадрин и брат Кравцова – Дмитрий Шульман, который предоставлял финансовые гарантии. Сам Кравцов следил за ходом заседания из СИЗО.

Ранее олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Евгений Редькин, а также заслуженные тренеры России Максим Кугаевский, Александр Касперович и другие подписали письмо с призывом изменить меру пресечения на более мягкую.

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года, ему вменяют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Экс-главе СБР грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следователей, с мая 2014 года по июль 2017 года Кравцов назначил на должности аналитиков комплексной научной группы шесть человек и еще одного устроил в качестве спортсмена инструктора сборной по лыжным гонкам в Центре спортивной подготовки сборной России. Сумму ущерба от действий Кравцова оценили в 14,45 миллиона рублей.

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