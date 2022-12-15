Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей

Российский биатлонист Иван Колотов рассказал в интервью порталу «Sports.ru», что его зарплата составляет 15 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортсмен пояснил, что такую сумму он получает в сборной Пермского края.

Колотов отметил, что выживать ему помогают сборы и соревнования. На них спортсменов кормят, им выдают суточные. Соответственно, зарплата в это время копится.

Биатлонист добавил, что пока он холостой, его относительно устраивает такое положение вещей. Он добавил, что в том случае, если заведет семью - даже не знает, что делать.

Колотов подчеркнул, что весь необходимый инвентарь и экипировку покупает за свои средства, новые модели лыж ему недоступны.