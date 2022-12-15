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1 час назад

Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей

Илья Родин

Российский биатлонист Иван Колотов рассказал в интервью порталу «Sports.ru», что его зарплата составляет 15 тыс. рублей.

Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен пояснил, что такую сумму он получает в сборной Пермского края.

Колотов отметил, что выживать ему помогают сборы и соревнования. На них спортсменов кормят, им выдают суточные. Соответственно, зарплата в это время копится.

Биатлонист добавил, что пока он холостой, его относительно устраивает такое положение вещей. Он добавил, что в том случае, если заведет семью - даже не знает, что делать.

Колотов подчеркнул, что весь необходимый инвентарь и экипировку покупает за свои средства, новые модели лыж ему недоступны.

Напомним, что в нынешнем сезоне биатлонист трижды занимал призовые места в гонках Кубка России. В 2020 году Колотов стал чемпионом России в одиночной смешанной эстафете.

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