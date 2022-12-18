«В таких условиях мне еще не приходилось стрелять» — биатлонистка Шевченко

— Очень тяжелые погодные условия, особенно для меня, так как в биатлоне я совсем недавно. В таких условиях мне еще не приходилось стрелять, потому что в биатлоне я новичок. Но, как мы видим, тяжело было всем. У меня была тяжелая пристрелка, не смогла нормально это сделать, потому что ветер то утихал, то начинался заново. Настрелялись на ветер, но, может быть, здесь и моя вина в обработке выстрела и в других моментах. Меня «пристреливал» Михаил Викторович Шашилов. По дистанции много кому кричали, что из за сильного ветра надо делать вправо или влево. Я сделала поправку влево, но после первого выстрела что то пошло не так, — сказала Шевченко «Матч ТВ».