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1 час назад

«В таких условиях мне еще не приходилось стрелять» — биатлонистка Наталия Шевченко

Матч ТВиещё 1

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала «Матч ТВ», что ей было особенно тяжело работать на рубежах при плохой видимости в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе, так как еще недавно она была лыжницей.

«В таких условиях мне еще не приходилось стрелять» — биатлонистка Шевченко
Фото: СоцсетиСоцсети

Шевченко выступала на втором этапе эстафеты за сборную Уральского федерального округа. Биатлонистка ушла на один штрафной круг и использовала шесть дополнительных патронов.

— Очень тяжелые погодные условия, особенно для меня, так как в биатлоне я совсем недавно. В таких условиях мне еще не приходилось стрелять, потому что в биатлоне я новичок. Но, как мы видим, тяжело было всем. У меня была тяжелая пристрелка, не смогла нормально это сделать, потому что ветер то утихал, то начинался заново. Настрелялись на ветер, но, может быть, здесь и моя вина в обработке выстрела и в других моментах. Меня «пристреливал» Михаил Викторович Шашилов. По дистанции много кому кричали, что из за сильного ветра надо делать вправо или влево. Я сделала поправку влево, но после первого выстрела что то пошло не так, — сказала Шевченко «Матч ТВ».

Спортсменка тренируется в группе Михаила Шашилова, в прошлом сезоне она выступала в лыжных гонках под фамилией Мекрюкова.

Биатлон,Михаил Шашилов,Наталия Шевченко,
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