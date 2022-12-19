Фуркад обвинил норвежца Бе в том, что ему пришлось завершить карьеру

Французский экс-биатлонист Мартен Фуркад высказался о завершении своей карьеры из-за представителя Норвегии Йоханнеса Бе.
«Я делал больше, чем следовало: полностью истощил себя и покончил с собой как биатлонист. Это была вина Йоханнеса. Потому что он стимулировал меня становиться все лучше и лучше. В конце концов, я не прислушался к своему телу в том, что касается отдыха и восстановления. Если бы не Йоханнес, я бы не совершил эту ошибку. Именно из-за него я слишком много тренировался, и именно поэтому потерпел неудачу в сезоне-2018/19», — приводит слова Фуркада TV2.
Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону, три медали были завоеваны на Играх в Сочи в 2018 году. Семь раз француз становился обладателем Кубка мира. Весной 2020 года он объявил о завершении карьеры.
Напомним, что в сентябре Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Они также пропустили конец прошлого сезона.