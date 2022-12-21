«Она была одной из лучших, но совсем пропала». Олимпийскую чемпионку выгоняют с Кубка мира

Шведская экс-лыжница Стина Нильссон по-прежнему далека от борьбы с сильнейшими биатлонистками планеты.

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Бывшая лыжница Стина Нильссон, перешедшая в биатлон в сезоне-2020/2021, может покинуть основную команду Швеции и завершить выступление на Кубке мира. Норвежские и шведские эксперты удивлены её низкой скоростью.

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От олимпийской чемпионки по лыжным гонкам явно ждали большего.

30-я по скорости среди биатлонисток

Результаты Стины Нильссон на первых этапах Кубка мира – 2022/2023 действительно не впечатляют. Её лучший результат в этом сезоне – 33-е место в гонке преследования на этапе в Хохфильцене, худший – 59-е место в спринте в Контиолахти. В эстафетных гонках, где женская команда Швеции завоевала золото и серебро, экс-лыжница не выступала.

Более того, в своей последней гонке на Кубке мира в 2022 году Нильссон и вовсе финишировала последней. В гонке преследования она допустила 10 промахов и отстала от победительницы – соотечественницы Эльвиры Эберг – аж на 7 минут и 26 секунд! Так плохо Нильссон не стреляла ещё никогда, её предыдущий «рекорд» – восемь промахов на четыре огневых рубежа.

Особенно неудовлетворительными выглядят результаты Нильссон на фоне яркого дебюта в биатлоне словенки Анамарии Лампич, совсем недавно перешедшей из лыжных гонок. В первой же гонке на Кубке мира Лампич восхитила всех своей скоростью, когда с тремя промахами финишировала пятой в спринте и опередила ходом Эльвиру Эберг на 27 секунд. А вот Стина Нильссон в той гонке была медленнее Лампич почти на полторы минуты.

29-летняя Стина Нильссон уже третий сезон выступает в биатлоне, но побороться с сильнейшими биатлонистками мира ей по-прежнему никак не удаётся. И мешают ей не только проблемы в стрельбе, но и невысокая скорость на дистанции, хотя многие ожидали от неё именно доминирования на лыжне, что уже с первых гонок в биатлоне продемонстрировала Лампич.

Согласно данным сайта real biathlon, собирающего продвинутую статистику, после семи гонок на Кубке мира в 2022-м Нильссон занимает лишь 30-е место по скорости среди биатлонисток. В общем зачёте Кубка мира шведка 52-я.

«Катается как юниор»

Неудивительно, что олимпийскую чемпионку резко критикуют эксперты.

«Она была одной из лучших лыжниц мира и соревновалась с Терезе Йохауг, но после перехода в биатлон её трудно заметить. Неописуемо. Я ожидал, что Стина будет лучшей по скорости, но ей это не удалось. Возможно, она уделяла больше времени стрелковым тренировкам и недостаточно хорошо занималась физической подготовкой», – приводит слова Уле-Эйнара Бьорндалена TV2.

Олимпийский чемпион Бьорн Ферри также высказался о скоростях Нильссон.

«Она приличный стрелок, но у неё такая неравномерная скорость. Стина катается как юниор. Она должна делать это гораздо лучше, и мы знаем, что она способна на это», – цитирует шведа Expressen.

Шведки Эльвира и Ханна Эберг стабильно показывают высокий уровень на Кубке мира, Анна Магнуссон неожиданно выиграла золото в спринте, Линн Перссон также несколько раз попадала на подиум. На фоне этих результатов выступление Стины Нильссон смотрится блёкло. Как и не самый яркий старт сезона Юханны Скоттхейм, которая в этом сезоне не поднималась выше 13-го места и несколько раз финишировала за пределами топ-50.

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Именно поэтому, по мнению Бьорна Ферри, после Нового года в составе сборной Швеции должны произойти изменения.

«Я думаю, что тренеры заменят Юханну Скоттхейм и Стину Нильссон, чтобы дать шанс Моне Брорссон и Тильде Юханссон», – приводит слова Ферри SVT.

Шведки Брорссон и Юханссон начали сезон на Кубке IBU. 23-летняя Тильда Юханссон дважды поднималась на подиум Кубка IBU, Мона Брорссон финишировала третьей в индивидуальной гонке и пятой в спринте.