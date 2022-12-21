Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

До завершения Кубка России – 2022/2023 по биатлону осталось несколько этапов. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
12 января – спринт (мужчины)
12 января – спринт (женщины)
13 января – гонка преследования (мужчины)
13 января – гонка преследования (женщины)
15 января – масс-старт (мужчины)
15 января – масс-старт (женщины)
16 января – суперспринт (мужчины)
16 января – суперспринт (женщины).
16 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – спринт (женщины)
18 февраля – гонка преследования (мужчины)
18 февраля – гонка преследования (женщины)
19 февраля – масс-старт (мужчины)
19 февраля – масс-старт (женщины).
Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).