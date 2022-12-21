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1 час назад

Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Чемпионат.com

До завершения Кубка России – 2022/2023 по биатлону осталось несколько этапов. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
Фото: ЧемпионатЧемпионат

V этап. Рыбинск.

12 января – спринт (мужчины)

12 января – спринт (женщины)

13 января – гонка преследования (мужчины)

13 января – гонка преследования (женщины)

15 января – масс-старт (мужчины)

15 января – масс-старт (женщины)

16 января – суперспринт (мужчины)

16 января – суперспринт (женщины).

VI этап, Сочи.

16 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – спринт (женщины)

18 февраля – гонка преследования (мужчины)

18 февраля – гонка преследования (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины).

Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Биатлон,
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