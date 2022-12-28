Как россияне выиграли Рождественскую гонку в биатлоне

А забрать деньги и машину Антону помогала Екатерина Юрлова.

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28 декабря в Гельзенкирхене состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. Без россиян. А в 2012-м Екатерина Юрлова и Антон Шипулин одержали красивую победу, стартовав в гонке преследования только четвёртыми. Всё решилось на последнем огневом рубеже, после которого стало ясно, что россиян уже никто не догонит, хотя Мартен Фуркад очень старался.

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Вообще, шоу-гонка в Гельзенкирхене на футбольном стадионе проводится с 2002 года. Россияне выигрывали её пять раз – это рекорд наряду с норвежцами. Одной из самых красивых получилась победа Екатерины Юрловой и Антона Шипулина десять лет назад. А ведь соперники были мощнейшими! Андреа Хенкель с Андреасом Бирнбахером, Тея Грегорин с Яковом Факом, Вита Семеренко с Сергеем Седневым, Мари Дорен-Абер с Мартеном Фуркадом (тогда француз только поднимался на пик), да и все остальные.

Рождественская гонка – 2012 для немцев вообще была особенной. Дело в том, что она стала последней для великой Магдалены Нойнер. По факту немецкая биатлонистка объявила о завершении карьеры за восемь месяцев до этого, но вышла попрощаться со своими болельщиками. И не просто вышла, а в личной гонке стала второй, уступив только итальянке Доротее Вирер.

Но всё же главные события развивались уже после прощания Нойнер с биатлоном. В масс-старте, по итогам которого формируется гонка преследования, французы даже с восемью промахами забрали первое место, не позволив опередить себя украинцам. Наша команда держалась высоко, но промахи Шипулина и Юрловой на последних рубежах не позволили россиянам финишировать выше четвёртого места. Да ещё Екатерина пробежала три штрафных круга вместо двух.

Впрочем, всё решалось в гонке преследования, которая получилась очень драматичной. Юрлова отставала, Шипулин оставлял команду в борьбе, но до лидерства было далеко. Однако тем и хороши шоу-гонки, да и весь биатлон в принципе, что стрельба может не получиться у кого угодно, и фаворит превратится в отстающего. На последнем рубеже именно это и произошло. Антон был точен, а вот Мартен промахнулся, да ещё и упал, уходя с рубежа.

Штрафной круг лишил французов шансов на победу, а Шипулин спокойно доехал до финиша, да и бежать оставалось несколько десятков метров. Это была красивая победа лидера сборной России над набирающим силу Фуркадом, который тогда ещё не был великим и ужасным. Хотя уже стал четырёхкратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Антон очень достойно ответил Мартену на чувствительный толчок во время масс-старта.