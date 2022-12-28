Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Как россияне выиграли Рождественскую гонку в биатлоне: Антон Шипулин и Екатерина Юрлова расправились с Фуркадом в 2012-м

Чемпионат.com

А забрать деньги и машину Антону помогала Екатерина Юрлова.

Как россияне выиграли Рождественскую гонку в биатлоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

28 декабря в Гельзенкирхене состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. Без россиян. А в 2012-м Екатерина Юрлова и Антон Шипулин одержали красивую победу, стартовав в гонке преследования только четвёртыми. Всё решилось на последнем огневом рубеже, после которого стало ясно, что россиян уже никто не догонит, хотя Мартен Фуркад очень старался.

Видео дня

Вообще, шоу-гонка в Гельзенкирхене на футбольном стадионе проводится с 2002 года. Россияне выигрывали её пять раз – это рекорд наряду с норвежцами. Одной из самых красивых получилась победа Екатерины Юрловой и Антона Шипулина десять лет назад. А ведь соперники были мощнейшими! Андреа Хенкель с Андреасом Бирнбахером, Тея Грегорин с Яковом Факом, Вита Семеренко с Сергеем Седневым, Мари Дорен-Абер с Мартеном Фуркадом (тогда француз только поднимался на пик), да и все остальные.

Рождественская гонка – 2012 для немцев вообще была особенной. Дело в том, что она стала последней для великой Магдалены Нойнер. По факту немецкая биатлонистка объявила о завершении карьеры за восемь месяцев до этого, но вышла попрощаться со своими болельщиками. И не просто вышла, а в личной гонке стала второй, уступив только итальянке Доротее Вирер.

Но всё же главные события развивались уже после прощания Нойнер с биатлоном. В масс-старте, по итогам которого формируется гонка преследования, французы даже с восемью промахами забрали первое место, не позволив опередить себя украинцам. Наша команда держалась высоко, но промахи Шипулина и Юрловой на последних рубежах не позволили россиянам финишировать выше четвёртого места. Да ещё Екатерина пробежала три штрафных круга вместо двух.

Впрочем, всё решалось в гонке преследования, которая получилась очень драматичной. Юрлова отставала, Шипулин оставлял команду в борьбе, но до лидерства было далеко. Однако тем и хороши шоу-гонки, да и весь биатлон в принципе, что стрельба может не получиться у кого угодно, и фаворит превратится в отстающего. На последнем рубеже именно это и произошло. Антон был точен, а вот Мартен промахнулся, да ещё и упал, уходя с рубежа.

Штрафной круг лишил французов шансов на победу, а Шипулин спокойно доехал до финиша, да и бежать оставалось несколько десятков метров. Это была красивая победа лидера сборной России над набирающим силу Фуркадом, который тогда ещё не был великим и ужасным. Хотя уже стал четырёхкратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Антон очень достойно ответил Мартену на чувствительный толчок во время масс-старта.

Что получили Юрлова и Шипулин за победу? € 28 тыс., автомобиль, а также пятилитровый бокал безалкогольного пива. Хороший подарок на праздник!

Биатлон,Андреас Бирнбахер,Андреа Хенкель,Тея Грегорин,Вита Семеренко,Магдалена Нойнер,Доротея Вирер,Мари Дорен-абер,Екатерина Юрлова,Антон Шипулин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители