«Позорище»: Васильев об итогах спринта на Кубке мира по биатлону

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке. Он назвал произошедшее «позорищем». Его слова приводит Sport24.
Весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежские спортсмены Йоханнес Бе, Тарьей Бе и Стурла Легрейд.
По мнению Васильева, скоро биатлон станет похож на лыжные гонки, то есть будет делиться на виды спорта по странам. В связи с этим он призвал WADA изменить «политику так называемых терапевтических исключений», поскольку уже сегодня можно сказать, что лыжи и биатлон принадлежат Норвегии, а легкая атлетика — США.
«Они сами разрушают олимпийское движение тем решением, что ввели пресловутые исключения. Я придумал им термин "стероидные норвежцы". А какие они? По-другому их не назвать. Употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Как могут "больные" люди обыгрывать здоровых? Сам факт абсурдный. Поэтому будут теперь такие пьедесталы», — сказал Васильев.
На этом фоне он считает, что «очень хорошо, что Россия не участвует в этом позорище».