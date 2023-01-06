«Позорище»: Васильев об итогах спринта на Кубке мира по биатлону

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке. Он назвал произошедшее «позорищем». Его слова приводит Sport24 .

По мнению Васильева, скоро биатлон станет похож на лыжные гонки, то есть будет делиться на виды спорта по странам. В связи с этим он призвал WADA изменить «политику так называемых терапевтических исключений», поскольку уже сегодня можно сказать, что лыжи и биатлон принадлежат Норвегии, а легкая атлетика — США.