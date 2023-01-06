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2 часа назад

«Позорище»: Васильев высказался об итогах спринта на Кубке мира по биатлону

Елена Прошина

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке. Он назвал произошедшее «позорищем». Его слова приводит Sport24.

«Позорище»: Васильев об итогах спринта на Кубке мира по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежские спортсмены Йоханнес Бе, Тарьей Бе и Стурла Легрейд.

По мнению Васильева, скоро биатлон станет похож на лыжные гонки, то есть будет делиться на виды спорта по странам. В связи с этим он призвал WADA изменить «политику так называемых терапевтических исключений», поскольку уже сегодня можно сказать, что лыжи и биатлон принадлежат Норвегии, а легкая атлетика — США.

«Они сами разрушают олимпийское движение тем решением, что ввели пресловутые исключения. Я придумал им термин "стероидные норвежцы". А какие они? По-другому их не назвать. Употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Как могут "больные" люди обыгрывать здоровых? Сам факт абсурдный. Поэтому будут теперь такие пьедесталы», — сказал Васильев.

На этом фоне он считает, что «очень хорошо, что Россия не участвует в этом позорище».

Биатлон,Йоханнес Бе,Дмитрий Васильев,Всемирное антидопинговое агентство,
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