Биатлонист Бабиков рассказал, как Шипулин потерял его в лесу после охоты

Биатлонист Антон Бабиков в интервью «Матч ТВ» рассказал о курьезном случае, который произошел несколько лет назад во время похода на охоту с Антоном Шипулиным.
Бабиков завоевал золото чемпионата мира 2017 года в мужской эстафете. Также 31 летний биатлонист четыре раза побеждал на первенстве Европы.
— Мог бы ты рассказать историю, как вы ходили с Шипулиным на охоту? Говорят, тебя потеряли в лесу.
— Дело было в 2018 году. Антон позвал меня к своим друзьям в Екатеринбурге. Мы много чего там делали: играли в футбол, катались на квадроциклах, также мы ходили охотиться на вальдшнепа. Вещь такая своеобразная, потому что он любит летать ближе к закату. Мы договорились встать по разным местам, но немного потерялись. Антон, как старший товарищ, переживал за меня, потому что я молодой и могу потеряться в лесу. Я так не считал, потому что ходил в детстве на охоту и имел опыт. Когда я понял, что смеркается, что Антона рядом нет, я просто пошел в лагерь. Он какое то время искал меня в лесу, потом уже в лагере устроил мне разнос за то, что я ушел с места. Он был прав, потому что переживал, а я считал себя самостоятельным.
— Причем туда вы приехали на квадроциклах, а обратно ты ушел пешком?
— Так как лагерь находился не так далеко, то это было не особо принципиально. Антон просто любит квадроциклы, мне было проще дойти пешком. Сейчас это вспоминается как веселая история (смеется).
Полную версию интервью с Бабиковым читайте в воскресенье на сайте «Матч ТВ»!