Биатлонист Бабиков рассказал, как Шипулин потерял его в лесу после охоты

— Дело было в 2018 году. Антон позвал меня к своим друзьям в Екатеринбурге. Мы много чего там делали: играли в футбол, катались на квадроциклах, также мы ходили охотиться на вальдшнепа. Вещь такая своеобразная, потому что он любит летать ближе к закату. Мы договорились встать по разным местам, но немного потерялись. Антон, как старший товарищ, переживал за меня, потому что я молодой и могу потеряться в лесу. Я так не считал, потому что ходил в детстве на охоту и имел опыт. Когда я понял, что смеркается, что Антона рядом нет, я просто пошел в лагерь. Он какое то время искал меня в лесу, потом уже в лагере устроил мне разнос за то, что я ушел с места. Он был прав, потому что переживал, а я считал себя самостоятельным.