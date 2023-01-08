Бельгийский биатлонист во время гонки Кубка мира направил себе винтовку в лицо

Тьерри Ланже направил винтовку себе в лицо и пытался прочистить её лыжной палкой. Почему его не наказали?

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Бельгийский биатлонист Тьерри Ланже испугал публику и соперников во время смешанной эстафеты на этапе Кубка мира. Он направил винтовку прямо себе в лицо! Спортсмен продувал мушку и пытался прочистить оружие лыжной палкой. За эти опасные действия Ланже не наказали. Но биатлонное сообщество жёстко раскритиковало бельгийца за такое обращение с оружием.

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«Делал всё возможное, чтобы продолжить гонку»

Перед стрельбой стоя выступавший на втором этапе бельгиец Тьерри Ланже упал на спуске, приземлился на спину, сломал палку и повредил винтовку. Когда Ланже пришёл на огневой рубеж, ему принесли запасной магазин, после чего он начал производить странные манипуляции с винтовкой.

Ланже продолжительное время продувал оружие, направив винтовку себе прямо в лицо. Позже он и вовсе попытался прочистить её ствол с помощью лыжной палки. Удивительно, но после всех этих действий ему удалось отстреляться без промахов и дополнительных патронов!

Тьерри Ланже рассказал, что никакой опасности в его действиях не было:

«Конечно, я достал магазин и попытался прочистить мушку. У меня не получилось, потому что она была полна льда», – цитирует биатлониста Spiegel.

«Я знаю, что это не опасно. Патронов в оружии не было. Пытался держать винтовку подальше от лица, чтобы работать с ней безопасно. Я должен был сделать всё возможное, чтобы продолжить гонку. Думал, что это можно быстро исправить», – рассказал бельгиец NRK.

Ланже передал эстафету 21-м, и в итоге его команда заняла десятое место. Кстати, стреляли бельгийцы точнее всех остальных команд – за все четыре этапа они использовали всего лишь два дополнительных патрона.

«Он должен быть дисквалифицирован»

Судьи не стали наказывать бельгийца за этот инцидент, так как нарушений техники безопасности в его действиях не увидели. Другой вопрос в том, что спортсмен мог сразу попросить запасную винтовку, вместо того чтобы совершать подобные манипуляции с оружием.

«Нет никакой опасности, если винтовка не заряжена и нет магазина. Он не будет наказан. Штраф для него – это время, которое он и его команда теряют, когда совершают такие действия на рубеже. Необходимо дать сигнал судьям, что у вас есть проблемы», – приводит слова рейс-директора Международного союза биатлонистов Борута Нунара VG.

В правилах сказано: «Если винтовка спортсмена нуждается в ремонте или ином приведении в исправное состояние, спортсмен может произвести ремонт сам или принять помощь, но только от оружейника соревнования или должностного лица, ответственного за стрельбище. Если винтовка не может быть приведена в исправное состояние, её можно заменить запасной винтовкой команды».

Таким образом, Тьерри Ланже действительно действовал по правилам: сначала попытался самостоятельно привести винтовку в рабочее состояние, но, когда это не удалось, бельгиец всё-таки попросил принести запасное оружие.

«Самая большая ошибка»

Действия бельгийца осудили норвежские комментаторы и биатлонисты.

«Плохо, когда ты нацеливаешь оружие себе в голову. Это одна из худших вещей, которые может сделать биатлонист. Также он использует палку. Первый пункт в учебнике биатлониста – уважительное отношение к оружию», – приводит слова Йоханнеса Дале NRK.