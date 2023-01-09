Ишмуратова рассказала о самой сильной женской сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась мнением о том, в какой период женская сборная России была наиболее сильной.

Если же говорить о женской команде, то это, думаю, период с 2000 го по 2007 й. Были хорошие выступления в эстафете и в личке. Второе место в эстафете тогда считалось слабым выступлением», – сказала Ишмуратова.