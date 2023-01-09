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9 января

Журналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

Чемпионат.com

Журналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Журналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на ЧМ-2023 по лыжным видам спорта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В редакцию сайта пришло письмо от организаторов чемпионата мира, в котором сообщается, что заявка «Чемпионата» была отклонена. В своём письме организаторы сослались на ограничения на места в пресс-центре.

«Ваш запрос на аккредитацию на чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 в Планице отклонён. Несмотря на то, что приоритетное право доступа к соревнованиям было решено отдавать информагентствам, фотоагентствам, большим газетам, крупным вебсайтам и отраслевым изданиям, это не означает, что представители вышеназванных медиа автоматически могут получить аккредитацию. Оргкомитет Планицы оставляет за собой право отклонять запросы на аккредитации в связи с ограниченным количеством мест в медиазоне», — говорится в письме.

Напомним, в ноябре прошлого года «Чемпионату» также было отказано в заявке на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии и Норвегии.

Планица впервые примет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Количество разыгрываемых комплектов наград увеличится с 24 до 25: медали впервые будут разыграны в смешанных командных соревнованиях в двоеборье. При этом из программы убран командный спринт у мужчин-двоеборцев.

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