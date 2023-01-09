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1 час назад

Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в голову во время гонки

Lenta.ruиещё 1

Бельгийский биатлонист Тьерри Ланже направил дуло винтовки себе в голову во время смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает Eurosport.

Биатлонист направил дуло винтовки себе в голову во время гонки
Фото: ТАССТАСС

Во время гонки спортсмен упал и в дуло его винтовки забился снег. По правилам, он должен был попросить судей передать ему запасное оружие, однако 31-летний биатлонист начал прочищать дуло лыжной палкой. Бельгиец несколько раз ударил палкой винтовку, направленную ему в лицо.

В результате сборная Бельгии заняла десятое место в смешанной эстафете на этапе в Поклюке. Победу одержали французы.

После этого ряд биатлонных экспертов выступили с призывом дисквалифицировать Ланже. Об этом NRK заявили рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар и журналист телеканала Ола Лунде.

Согласно правилам IBU, спортсменам запрещено совершать винтовкой движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов или могут быть расценены окружающими как опасные.

Биатлон,
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