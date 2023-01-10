Губерниев назвал нелегитимным назначение главного тренера сборной России по биатлону

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.
10 января о назначении Ростовцева на пост наставника национальной команды сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
Губерниев заявил, что кандидатура Ростовцева не была согласована с Министерством спорта и Центром подготовки сборных. По этой причине, считает комментатор, СБР в лице Майгурова нарушает процедуру назначения главного тренера, в результате чего Ростовцев не может считаться легитимным тренером национальной команды.
«Если СБР так уверенно нарушает критерии Минспорта и так уверенно бежит впереди паровоза, то главный тренер сборной России по биатлону в нынешнем статусе абсолютно нелегитимный», – приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Ростовцев – серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по биатлону. С декабря 2021 года 51-летний специалист занимает должность советника губернатора Красноярского края.