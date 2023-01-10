Губерниев назвал нелегитимным назначение главного тренера сборной России по биатлону

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

Губерниев заявил, что кандидатура Ростовцева не была согласована с Министерством спорта и Центром подготовки сборных. По этой причине, считает комментатор, СБР в лице Майгурова нарушает процедуру назначения главного тренера, в результате чего Ростовцев не может считаться легитимным тренером национальной команды.