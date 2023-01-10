"Главный по рюмочкам!» - Губерниев жестко прошелся по новому тренеру сборной России по биатлону

«Интересно, что все обсуждают мои взаимоотношения с неким биатлонистом…



Но никто не обсуждает то, что биатлонист 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске и теперь, когда выгнали отовсюду, Майгуров берет его главным! Нарушая все правовые акты! Видимо, главным по рюмочкам!



Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня! Будем наблюдать!» – написал Губерниев.