"Главный по рюмочкам!» - Губерниев жестко прошелся по новому тренеру сборной России по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с назначением Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.
«Интересно, что все обсуждают мои взаимоотношения с неким биатлонистом…
Но никто не обсуждает то, что биатлонист 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске и теперь, когда выгнали отовсюду, Майгуров берет его главным! Нарушая все правовые акты! Видимо, главным по рюмочкам!
Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня! Будем наблюдать!» – написал Губерниев.