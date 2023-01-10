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1 час назад

Губерниев о Ростовцеве: «9 лет никого не тренировал, работал чиновником, весь спорт развалил в Красноярске, и теперь Майгуров берет его главным! Видимо, главным по рюмочкам!»

Sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с назначением Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

"Главный по рюмочкам!» - Губерниев жестко прошелся по новому тренеру сборной России по биатлону
Фото: Sports.ruSports.ru

«Интересно, что все обсуждают мои взаимоотношения с неким биатлонистом…

Но никто не обсуждает то, что биатлонист 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске и теперь, когда выгнали отовсюду, Майгуров берет его главным! Нарушая все правовые акты! Видимо, главным по рюмочкам!

Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня! Будем наблюдать!» – написал Губерниев.

Биатлон,Павел Ростовцев,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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