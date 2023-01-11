Россияне Гербулова и Серохвостов пропустят этап Кубка России по биатлону

— Группа Артема Истомина: Наталья Гербулова переболела и решила взять небольшую паузу, Даниил Серохвостов также пропустит этап Кубка России. Группа Юрия Каминского: Лариса Куклина к спринтерским гонкам успеет. Она не будет тренироваться перед этапом, а сразу приступит к соревнованиям, — сказал Моспанов.