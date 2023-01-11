Россияне Гербулова и Серохвостов пропустят этап Кубка России по биатлону

Наталья Гербулова и Даниил Серохвостов не примут участие в соревнованиях на пятом этапе PARI Кубка России по биатлону в Рыбинске, сообщил корреспондент Евгений Моспанов в эфире «Матч ТВ».
— Группа Артема Истомина: Наталья Гербулова переболела и решила взять небольшую паузу, Даниил Серохвостов также пропустит этап Кубка России. Группа Юрия Каминского: Лариса Куклина к спринтерским гонкам успеет. Она не будет тренироваться перед этапом, а сразу приступит к соревнованиям, — сказал Моспанов.
— Группа Михаила Шашилова сейчас в Сочи. С большой долей вероятности на этапе она не выступит. Среди прочих спортсменов там работают Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева, — добавил корреспондент «Матч ТВ».
Этап в Рыбинске стартует спринтерскими гонками 12 января. Прямые трансляции смотрите на «Матч ТВ» в 10:40 мск и в 13:40 мск.