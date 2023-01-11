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17 минут назад

Гербулова и Серохвостов пропустят этап Кубка России по биатлону в Рыбинске

Матч ТВиещё 2

Наталья Гербулова и Даниил Серохвостов не примут участие в соревнованиях на пятом этапе PARI Кубка России по биатлону в Рыбинске, сообщил корреспондент Евгений Моспанов в эфире «Матч ТВ».

Россияне Гербулова и Серохвостов пропустят этап Кубка России по биатлону
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Группа Артема Истомина: Наталья Гербулова переболела и решила взять небольшую паузу, Даниил Серохвостов также пропустит этап Кубка России. Группа Юрия Каминского: Лариса Куклина к спринтерским гонкам успеет. Она не будет тренироваться перед этапом, а сразу приступит к соревнованиям, — сказал Моспанов.

— Группа Михаила Шашилова сейчас в Сочи. С большой долей вероятности на этапе она не выступит. Среди прочих спортсменов там работают Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева, — добавил корреспондент «Матч ТВ».

Этап в Рыбинске стартует спринтерскими гонками 12 января. Прямые трансляции смотрите на «Матч ТВ» в 10:40 мск и в 13:40 мск.

Биатлон,Артем Истомин,Михаил Шашилов,Даниил Серохвостов,Ирина Казакевич,Наталья Гербулова,Лариса Куклина,Анастасия Шевченко,Юрий Каминский,
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