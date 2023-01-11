Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
21 минуту назад

Норвежские биатлонисты заняли 70 процентов призовых мест в Кубке мира в текущем сезоне. Они выиграли 9 из 10 личных гонок и обе эстафеты

Sports.ru

Норвежские биатлонисты заняли 70 процентов призовых мест в Кубке мира в текущем сезоне.

Норвежские биатлонисты заняли 70 процентов призовых мест в Кубке мира
Фото: Sports.ruSports.ru

Спортсмены попадали на пьедестал почета 21 раз из 30 возможных. Они выиграли 9 из 10 личных гонок.

Подиумы норвежцев

1. Йоханнес Бо – 7 побед – 0 вторых мест – 2 третьих места (9 всего)

2. Стурла Лагрейд – 1-5-2 (8)

3. Йоханнес Дале – 1-0-0 (1)

4. Тарьей Бо – 0-1-1 (2)

5. Ветле Шостад Кристиансен – 0-1-0 (1)

Еще у мужской сборной Норвегии две победы в эстафетах и победа в сингл-миксте.

Только в первой гонке сезона (индивидуальная гонка на этапе в Контиолахти) на подиуме не было норвежцев. В остальных гонках на подиум попадали минимум два норвежца, а в трех гонках сезона все призовые места заняли норвежские спортсмены.

В последней на данный момент гонке (преследование на этапе в Поклюке) шестеро норвежцев попали в топ-8.

Биатлон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители