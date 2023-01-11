Норвежские биатлонисты заняли 70 процентов призовых мест в Кубке мира в текущем сезоне.

Спортсмены попадали на пьедестал почета 21 раз из 30 возможных. Они выиграли 9 из 10 личных гонок.

Подиумы норвежцев

1. Йоханнес Бо – 7 побед – 0 вторых мест – 2 третьих места (9 всего)

2. Стурла Лагрейд – 1-5-2 (8)

3. Йоханнес Дале – 1-0-0 (1)

4. Тарьей Бо – 0-1-1 (2)

5. Ветле Шостад Кристиансен – 0-1-0 (1)

Еще у мужской сборной Норвегии две победы в эстафетах и победа в сингл-миксте.

Только в первой гонке сезона (индивидуальная гонка на этапе в Контиолахти) на подиуме не было норвежцев. В остальных гонках на подиум попадали минимум два норвежца, а в трех гонках сезона все призовые места заняли норвежские спортсмены.