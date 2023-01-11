Губерниев анонсировал скандальный выпуск о тренере сборной РФ по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал выпуск о том, почему назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону является ошибочным.
«Кажется, Союз биатлонистов России (СБР) и коллега Майгуров (президент СБР Виктор Майгуров. — «Газета.Ru) крепко сели в лужу... Или попали в цугцванг!
Завтра в эфире расскажу историю о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Комментатор подчеркнул, что критикует назначение Ростовцева не по причине плохих личных взаимоотношений.
«Дело не в этом! Развал биатлона, конфликты с тренерами и спортсменами гарантированы! Это будет катастрофа имени Майгурова!» — заявил журналист.