Губерниев анонсировал скандальный выпуск о тренере сборной РФ по биатлону

«Кажется, Союз биатлонистов России (СБР) и коллега Майгуров (президент СБР Виктор Майгуров. — «Газета.Ru) крепко сели в лужу... Или попали в цугцванг!



Завтра в эфире расскажу историю о непрофессионализме и попытке пристроить собутыльника...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.