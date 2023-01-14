Умер первый олимпийский чемпион по биатлону Клас Лестандер

Первый в истории биатлонист - олимпийский чемпион, швед Клас Лестандер скончался в возрасте 91 года. О смерти спортсмена сообщает Aftonbladet со ссылкой на сына спортсмена Дэна Лестандера.

Фото: pt.se pt.se

Клас Лестандер умер у себя дома, в Арьеплуге.

«Он заснул в спокойствии и тишине. Это было похоже на достойный и приятный уход», — сказал его сын Дэн.

Лестандер завоевал первое в истории олимпийское золото в биатлоне. Это произошло на зимней Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли (США), когда биатлон впервые появился в программе.