Биатлонист Елисеев остался недоволен выступлением в масс-старте в Рыбинске

— Недоволен своей работой, хотя для меня это лучший результат в сезоне. Долго валялся на рубежах, тяжелые были подъемы. Зато лыжи у меня были хорошие, мог держаться по трассе.



Эпизод с падением на старте гонки? Как и всегда на спусках в Рыбинске, кто сзади — сильно накатывает. Дмитрий Иванов сел далеко сзади, пролез в толпу, ему открыли крепление на лыже. Смотрю, он ногу не поднимает и пытается застегнуть крепление, перерезал толпу насквозь, не повезло Кариму Халили и Алексею Вагину.



Состояние тяжелое, не уверен, что побегу завтра в суперспринте, — сказал Елисеев.