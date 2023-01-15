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47 минут назад

Биатлонист Елисеев остался недоволен выступлением в масс-старте в Рыбинске

Матч ТВиещё 2

Биатлонист Матвей Елисеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что остался недоволен своим выступлением в масс старте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

Биатлонист Елисеев остался недоволен выступлением в масс-старте в Рыбинске
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Спортсмен занял четвертое место.

— Недоволен своей работой, хотя для меня это лучший результат в сезоне. Долго валялся на рубежах, тяжелые были подъемы. Зато лыжи у меня были хорошие, мог держаться по трассе.

Эпизод с падением на старте гонки? Как и всегда на спусках в Рыбинске, кто сзади — сильно накатывает. Дмитрий Иванов сел далеко сзади, пролез в толпу, ему открыли крепление на лыже. Смотрю, он ногу не поднимает и пытается застегнуть крепление, перерезал толпу насквозь, не повезло Кариму Халили и Алексею Вагину.

Состояние тяжелое, не уверен, что побегу завтра в суперспринте, — сказал Елисеев.

Золото выиграл Антон Бабиков, второе место — у Евгения Гараничева, третьим стал Александр Поварницын.

Биатлон,Александр Поварницын,Матвей Елисеев,Антон Бабиков,Евгений Гараничев,Дмитрий Иванов,
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