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59 минут назад

«Полезная вещь». Елисеев рассказал об отношении к цветным майкам лидеров зачетов в биатлоне

Матч ТВиещё 1

Биатлонист Матвей Елисеев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на канале «Матч ТВ» заявил, что практика использования цветных маек у лидеров зачетов разных программ является полезной.

Елисеев рассказал об отношении к цветным майкам лидеров зачетов в биатлоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Это полезная вещь, мировая тенденция. Нужно, чтобы лидер был всегда виден, — рассказал Елисеев.

Также спортсмен рассказал о своем состоянии. В декабре 2021 года Елисеев приостановил карьеру из за проблем со здоровьем, но после этого вновь вернулся в гонки.

— После проблем со здоровьем всё возвращается, не зря меня контролирует кардиолог, каждые 3–4 недели езжу на обследование. Кубок Содружества в Раубичах пропускаю, но на соревнованиях в Чайковском и Ижевске, надеюсь, всё будет в порядке, — добавил он.

В прошедшем масс старте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске Елисеев занял четвертое место.

Биатлон,Матвей Елисеев,
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