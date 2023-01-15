Елисеев рассказал об отношении к цветным майкам лидеров зачетов в биатлоне

Биатлонист Матвей Елисеев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на канале «Матч ТВ» заявил, что практика использования цветных маек у лидеров зачетов разных программ является полезной.
— Это полезная вещь, мировая тенденция. Нужно, чтобы лидер был всегда виден, — рассказал Елисеев.
Также спортсмен рассказал о своем состоянии. В декабре 2021 года Елисеев приостановил карьеру из за проблем со здоровьем, но после этого вновь вернулся в гонки.
— После проблем со здоровьем всё возвращается, не зря меня контролирует кардиолог, каждые 3–4 недели езжу на обследование. Кубок Содружества в Раубичах пропускаю, но на соревнованиях в Чайковском и Ижевске, надеюсь, всё будет в порядке, — добавил он.
В прошедшем масс старте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске Елисеев занял четвертое место.