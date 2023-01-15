Елисеев рассказал об отношении к цветным майкам лидеров зачетов в биатлоне

— После проблем со здоровьем всё возвращается, не зря меня контролирует кардиолог, каждые 3–4 недели езжу на обследование. Кубок Содружества в Раубичах пропускаю, но на соревнованиях в Чайковском и Ижевске, надеюсь, всё будет в порядке, — добавил он.