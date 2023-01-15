Вяльбе сообщила о планах создать телевизионное лыжно-биатлонное шоу

"Речь идет о телевизионном шоу, но его формата еще нет, все находится в стадии обсуждения,- сказала Вяльбе. - Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время - самое сложное. Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем".