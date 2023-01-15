Вяльбе сообщила о планах создать телевизионное лыжно-биатлонное шоу

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Союз биатлонистов России (СБР) думают над созданием совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
"Речь идет о телевизионном шоу, но его формата еще нет, все находится в стадии обсуждения,- сказала Вяльбе. - Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время - самое сложное. Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем".
Сейчас на Первом канале выходит шоу "Ледниковый период", в прошлом телеканал показывал "Вышку" - шоу о прыжках в воду с участием известных певцов, телеведущих, спортсменов и актеров.