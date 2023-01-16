Губерниев высказался о результате мужского суперспринта на ЧР по биатлону

Телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что финиш мужского суперспринта на чемпионате России по биатлону в Рыбинске стал отличным зрелищем для фанатов.Победу одержал Антон Бабиков , который с тремя промахами показал время 23 минуты 19,9 секунды. 1,4 секунды ему проиграл Карим Халили, допустивший один промах. Третьим стал Матвей Елисеев (+25,1, один промах).

— Гонки сегодня были одна интереснее другой. Финиш Елисеева, Халили и Бабикова — мечта фаната. Рад за всех троих, счастлив за Матвея, что после всех проблем он смог успешно выступить сегодня. Карим боролся до конца с Антоном, но Бабиков был неудержим и абсолютно справедливо выиграл, — сказал «Матч ТВ» Губерниев.

Елисеев в декабре 2021 года досрочно завершил сезон по состоянию здоровья. Все это время он обследовался в ФМБА, где ему рекомендовали не выступать до окончания прошлого сезона. В беседе с «Матч ТВ» 29 летний спортсмен сообщил, что у него были проблемы с сердцем, которые не позволяли тренироваться в полную силу.