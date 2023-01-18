Большунов и Непряева не выступят на этапе Кубка России в Красногорске

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева пропустят седьмой этап Кубка России, сообщил РИА Новости Спорт старший тренер национальной команды Юрий Бородовко.

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Это связано с тем, что его группа отправится на сбор в Сочи. Спортсмены вылетят на него 20 января.

«Может быть, только Мария Истомина там выступит, но будем смотреть по самочувствию», – приводит слова Бородавко РИА Новости Спорт.

Из-за болезни Истомина не смогла выступить на шестом этапе Кубка России. Он проходил с 12 по 15 января.

Седьмой этап турнира стартует 3 февраля. Он продлится до 5 февраля. Кубок России завершится 19 апреля в Кировске.

Большунов на соревнованиях представляет Архангельскую область. Лыжник занимает первую строчку в общем зачете – спортсмен набрал 808 очков.