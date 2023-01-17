Российская биатлонистка-юниорка устроила сенсацию на чемпионате России

Самая молодая участница Кубка России добыла серебро в суперспринте!

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Нет смысла спорить с тем, что в отстранении сильнейших российских биатлонистов от международных соревнований минусов явно больше, чем плюсов. Однако для молодых спортсменов, которые только начинают выступать на взрослом уровне, присутствие звёзд российского биатлона на внутренних стартах – отличная возможность посоревноваться с сильнейшими.

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Среди новых имён, которые открыл для нас Кубок России, – Любовь Калинина. По возрасту она юниорка, но уже в свой первый сезон на взрослом уровне представительница Тюменской области борется со сборной России.

Единственная юниорка на Кубке России этого сезона и самая младшая участница соревнований сотворила яркую сенсацию в Рыбинске, где выиграла серебро в суперспринте, прошедшем в рамках чемпионата России.

«Это вау, я такого не ожидала»

Уже в квалификации суперспринта Калинина показала неплохой результат и финишировала седьмой с двумя промахами. В условиях сильного ветра лишь Екатерине Носковой удалось закрыть все десять мишеней, поэтому два штрафа Калининой – вполне достойный результат для молодой спортсменки.

В финале суперспринта хорошая стрельба вновь помогла ей подняться высоко. Закрыв все мишени на первом огневом рубеже, она ушла на дистанцию лидером, но достаточно быстро её обогнали более опытные Каплина и Носкова. Промахи Калининой на второй и третьей стрельбе не помешали ей остаться в пятёрке лидеров, так как промахивались все сильнейшие биатлонистки. На последней стойке юниорка дрогнула и допустила сразу два промаха, но её соперницы в борьбе за медали промахивались ещё больше и дали Калининой шанс побороться за тройку, которым она воспользовалась.

«Это вау, я такого не ожидала, но я стремилась, и мне этого очень хотелось. Меня поддерживали, чтобы я дотерпела и не отдала второе место. Гонка складывалась очень сложно, сложные погодные условия. Я пыталась сделать упор на свои сильные стороны — это стрельба, увы, сегодня не получилось, но я рада. Что дальше? Мне очень хочется попасть в женскую сборную», – сказала Калинина после финиша в эфире «Матч ТВ».

«Пока тяжело соперничать с женщинами ходом»

21-летняя Любовь Калинина – единственная юниорка, которая в этом сезоне полноценно выступает на Кубке России. И уже в дебютном сезоне на взрослом уровне она регулярно попадает в десятку сильнейших. До суперспринта её лучшим результатом было шестое место в большом масс-старте, который прошёл накануне, также она дважды финишировала восьмой – в спринте в Тюмени и в гонке преследования в Рыбинске.

Пока по скорости на дистанции Калинина чуть уступает более опытным спортсменкам, но в суперспринте Люба показала, что, когда соперницы дают ей шанс, она уже сейчас способна справиться с нервами и бороться за медали.

«Я ещё юниорка, и пока тяжело соревноваться с женщинами, соперничать с ними ходом, уровень у них очень высокий, поэтому стараюсь искать резервы именно в стрельбе. Я не сильно расстраиваюсь, понимаю, что это временно, и потихоньку буду приближаться. Здорово, что есть на ко

Почему выступаю здесь, а не на юниорских соревнованиях? Это решение тренеров. Так как мы сейчас соревнуемся в России, это хорошая возможность равняться на более сильных», — рассказала Калинина в Тюмени.

Пожалуй, успехи Калининой можно назвать закономерными. Ранее талантливая биатлонистка уже успела блеснуть и на международном уровне. В прошлом сезона она выступала на юниорском Кубке IBU, где вместе со своим молодым человеком Евгением Емерхоновым выиграла серебро в сингл-миксте.