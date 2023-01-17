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1 час назад

Российский биатлонист оспорил правомерность рассмотрения дела о дисквалификации в CAS ADD

ТАССиещё 2

Российский биатлонист, имя которого не уточняется, обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) своей апелляции на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Российский биатлонист оспорил правомерность рассмотрения дела в CAS ADD
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело рассмотрел Федеральный верховный суд Швейцарии. Иск не был удовлетворен.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2019 году создал независимый орган BIU для расследования случаев, подрывающих целостность биатлона, включая антидопинговые дела. BIU занимается решением вопросов, связанных с антидопингом, нарушением этических норм, ставками и любыми видами манипуляций с результатами. Дела о нарушениях антидопинговых правил рассматриваются CAS ADD в Лозанне, дела, не связанные с допингом, - общим отделом CAS.

Биатлон,
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