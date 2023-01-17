Российский биатлонист оспорил правомерность рассмотрения дела в CAS ADD

Российский биатлонист, имя которого не уточняется, обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) своей апелляции на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2019 году создал независимый орган BIU для расследования случаев, подрывающих целостность биатлона, включая антидопинговые дела. BIU занимается решением вопросов, связанных с антидопингом, нарушением этических норм, ставками и любыми видами манипуляций с результатами. Дела о нарушениях антидопинговых правил рассматриваются CAS ADD в Лозанне, дела, не связанные с допингом, - общим отделом CAS.